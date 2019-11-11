Заявления о реприватизации "Укртелекома" не имеют реальных юридических оснований - эксперт

Юрист прокомментировала попытку вернуть в госсобственность "Укртелеком". Фото: facebook.com pr ukrtelecom

Попытка вернуть в госсобственность телекоммуникационную компанию "Укртелеком" вызвана политической целесообразностью.

Такое мнение высказала юрист Анна Винниченко в своей статье "Частная собственность".

Автор материала отмечает, что нарушение приватизационного договора, а именно — невыполнение двух из 50 его условий, стало лишь формальным поводом для инициирования вопроса о возврате ПАО "Укртелеком" в госсобственность по иску Фонда государственного имущества Украины в мае 2017 года.

"Сначала суды первой и апелляционной инстанций полностью удовлетворили иск ФГИУ и постановили расторгнуть договор. Верховный суд (ВС) не согласился с их выводами и вернул дело на новое рассмотрение. А когда на новом рассмотрении они полностью отказали в удовлетворении иска, ВС и с этим не согласился и снова вернул дело на новое рассмотрение", - сообщается в материале.

По мнению автора, стремление вернуть "Укртелеком" в госсобственность продиктовано политической целесообразностью, а не реальными юридическими основаниями.

"Каким должно быть решение по этому делу — вопрос риторический. И пока на него нет правового ответа, все больше кажется, что нашумевшая реприватизация ПАО "Укртелеком" обоснована скорее соображениями "политической целесообразности", нежели реальными юридическими основаниями — существенными нарушениями договора со стороны инвестора", - говорится в материале.

Напомним, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая – 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся. Ранее политолог Константин Бондаренко высказал мнение, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине и станет сигналом непрогнозируемости правил игры в стране. Экономист Андрей Новак подчеркнул отсутствие на сегодня оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине. По его мнению, реприватизация станет сигналом миру, что наша страна так и не стала цивилизованным государством.