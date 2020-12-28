Заработать на опросе от банка. Разоблачили еще одну мошенническую схему

Мошенники предлагают украинцам оценить работу банка и заработать на этом до 17 тыс. грн.
Так злоумышленники могут получить доступ к банковским данным клиента, а затем использовать их для своих целей, сообщает "Сегодня".
Украинцам звонят или пишут и просят пройти опрос. После этого просят ввести данные карты, включая секретный трехзначный CVV-код.
За месяц с помощью этой схемы мошенники выманили более 100 тыс. грн, подсчитали киберэксперты.
"Ни один банк никогда не проводит социологические опросы, анкеты за деньги. Если вам предлагают взять в таком участие, однозначно вы имеете дело с мошенниками", - предупреждает эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.
Украинцам советуют проверять все акционные предложения на официальном сайте банка.
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Эксперты напоминают, что никто не имеет права требовать от вас следующую информацию:
- номер телефона, к которому привязана карта;
- пин код;
- CVV-код.
"Если наткнулись на вымогателей, обращайтесь в киберполицию. Это поможет оперативно разоблачить злоумышленников", - говорится в публикации.
Злоумышленники под видом исполнительной службы требуют в украинцев уплатить штраф за отсутствие счетчика газа.
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