Запретили устанавливать газовые котлы в квартирах

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3348
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3429
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1647
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2115
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1125
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2691
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
8
4
14
4
5
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
&quot;Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом&quot;- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
"Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом"- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Скидки, штрафы и перспективы - все детали о законах для евробляхеров
Скидки, штрафы и перспективы - все детали о законах для евробляхеров
Видео
Все видео
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Сколько украинцев получают помощь от государства
Сколько украинцев получают помощь от государства
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1395
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2376
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1521
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3096
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1368
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 15:30

Запретили устанавливать газовые котлы в квартирах

  Комментировать
Запретили устанавливать газовые котлы в квартирах
Раньше запрета на установление индивидуальных газовых котлов в квартирах не было. Фото: Aqua-Rmnt

В Украине жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.

Об этом говорится в новых государственных строительных нормах, которые разработало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. Правда, нововведение не касается домов до 3 этажей. Суммарная мощность таких котлов не должна превышать 30 кВт, сообщили в министерстве.

"В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания", - подчеркнул министр регионального развития Геннадий Зубко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За чей счет должны устанавливать индивидуальные счетчики

По его словам, тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт. В то же время такие помещения должны оборудоваться контролем довзрывных концентраций газа на уровне 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Ранее размещение газовых котлов в квартирах и помещениях не регулировалось. Соответствующего запрета не существовало.

Кабинет министров расширил перечень строительных работ, не требующих документов для их выполнения. Раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать специальное разрешение. Сейчас такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запретили устанавливать газовые котлы в квартирах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 143198
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 56612
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 26766
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 10143
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 9765
Экономика
ICU и Нацкомфинуслуг подвели итоги года на страховом рынке Украины
ICU и Нацкомфинуслуг подвели итоги года на страховом рынке Украины Просмотров: 18
Укрпочта передумала закрывать отделения и увольнять работников
Укрпочта передумала закрывать отделения и увольнять работников Просмотров: 288
Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре
Министерство опровергло информацию о 2 пенсиях в декабре Просмотров: 7461
Появился текст меморандума МВФ с Украиной
Появился текст меморандума МВФ с Украиной Просмотров: 414
НАПК проверяет декларацию экс-застройщика ЖК "Чайка" Кулагина
НАПК проверяет декларацию экс-застройщика ЖК "Чайка" Кулагина Просмотров: 54
Больше всего комментируют
19
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 18941
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua