Новые строительные нормы: для владельцев квартир сделали приятное нововведение

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3042
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3033
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1566
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2034
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1116
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2664
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
8
4
14
4
5
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
&quot;Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом&quot;- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
"Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом"- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Скидки, штрафы и перспективы - все детали о законах для евробляхеров
Скидки, штрафы и перспективы - все детали о законах для евробляхеров
Видео
Все видео
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Сколько украинцев получают помощь от государства
Сколько украинцев получают помощь от государства
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1359
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2358
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1512
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1269
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 08:43

Новые строительные нормы: для владельцев квартир сделали приятное нововведение

  Комментировать
Новые строительные нормы: для владельцев квартир сделали приятное нововведение
Изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. Фото: dim.km.ua

Кабинет министров расширил перечень строительных работ, не требующих документов для их выполнения.

"В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют введения в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность обустраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегионстроя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит самая дорогая елка Украины

"В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ДАБИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов".

Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения. А также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предполагает вмешательство в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящихся к объектов по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

Таким образом, эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.

Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоборудование (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

Ранее сообщалось, что больше всего предложений аренды жилья на новогодние праздники в Киеве и области. Однокомнатная столичная квартира стоит около 585 грн. Двухкомнатная дороже - 800 грн. Самое дешевое в столице арендовать хостел - 120 грн в сутки с человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые строительные нормы: для владельцев квартир сделали приятное нововведение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 117730
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 79306
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 29889
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 19728
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 13301
Экономика
Появился текст меморандума МВФ с Украиной
Появился текст меморандума МВФ с Украиной
НАПК проверяет декларацию экс-застройщика ЖК "Чайка" Кулагина
НАПК проверяет декларацию экс-застройщика ЖК "Чайка" Кулагина Просмотров: 36
После договоренностей с МВФ доллар ощутимо подешевел
После договоренностей с МВФ доллар ощутимо подешевел Просмотров: 342
США вводят новые санкции против России
США вводят новые санкции против России Просмотров: 378
Госстат заявил о росте экономики Украины
Госстат заявил о росте экономики Украины Просмотров: 153
Больше всего комментируют
27
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
12
Подервянский сказал, что думает о кацапах
12
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
9
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
Голосов: 18918
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua