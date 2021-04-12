Задолженность украинцев за коммунальные услуги резко подскочила

За февраль задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 1,1 млрд грн.
По состоянию на конец февраля 2021 года долги достигли 82,1 млрд грн, пишет со ссылкой на Госстат "РБК-Украина".
Долги украинцев составляют:
- За поставку и распределение природного газа - 34,2 млрд грн,
- За поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн,
- За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд грн,
- За управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн,
- За обращение с бытовыми отходами - 1,1 млрд грн,
- За поставку и распределение электрической энергии - 8 млрд грн.
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Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн. Это на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года.
Украинцы чаще всего экономят на отдыхе, одежде и пищевых продуктах, говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group.
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