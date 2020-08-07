Задолженность Пенсионного фонда постоянно растет, - аналитики

Средства с Единого казначейского счета используют, чтобы перекрыть дыру в поступлениях. Фото: pixabay.com

По данным казначейства, в июле 2020 года Пенсионный фонд получил рекордный размер займов - 17,8 млрд грн. При этом в течение месяца он погасил займов на 16,1 млрд грн.

Такие средства с Единого казначейского счета используют, чтобы перекрыть дыру в поступлениях.

С начала года Пенсионный фонд уже получил займов на сумму 85,2 млрд грн, из которых погасил лишь 72,2 млрд грн. Таким образом, объем непогашенной задолженности Пенсионного фонда перед ЕКС достиг уже 13 млрд грн. И он постоянно растет, утверждают аналитики Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

В начале июня остаток непогашенных займов составлял 9,2 млрд грн, в начале июля - 11,38 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты

Объем непогашенной задолженности растет с марта. Одна из возможных причин - карантин и связанное с этим разрешение в отдельных случаях не платить или платить с задержкой ЕСВ. Как следствие - уменьшение отчислений в Пенсионный фонд. При нормальном функционировании государственных учреждений ссуды на покрытие кассовых разрывов должны отсутствовать.

Согласно обнародованному Пенсионным фондом отчету, доходы от ЕСВ за 6 месяцев 2020 года выполнены на уровне 44% от годового плана поступлений от ЕСВ.

Министерство социальной политики Украины на 2021 год ставит перед собой амбициозную задачу по повышению пенсий.