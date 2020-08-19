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среда, 19 августа 2020 00:33

За полгода бюджет Украины недополучил 38 млрд - Счетная палата

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За первое полугодие 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 38 млрд грн (план не выполнен на 7,8%).

В то же время показатель расходов не выполнен на 51 млрд грн (на 9,5%). Это при том, что он был уменьшен на 77 млрд грн, сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Углубление негативных тенденций в экономике Украины за первое полугодие 2020 года:

снижение реального ВВП на 6,7% (в первом квартале — на 1,3%);

снижение выпуска промышленной продукции на 8,3% (в первом квартале — на 5%);

снижение импорта товаров и услуг на 19,7% (в первом квартале — на 4,8%);

уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

  Отчет Счетной палаты
Отчет Счетной палаты

В конце марта правительство изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар США. Фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти в два раза больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", — отметил Пацкан.

Значительными являются отклонение от прогнозных показателей уменьшения реального ВВП и рост цен. А это также негативно повлияло на выполнение плана доходов.

"Уменьшенный на 77 млрд грн план на первое полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждения паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживание государственного долга и незавершения процедур закупок", — пояснил глава Счетной палаты.

Государственные заимствования за первые полгода составили 263 млрд грн. Это треть поступлений госбюджета. Пацкан отметил, что существенными являются риски неполучения на приемлемых условиях запланированных на 2020 год внешних заимствований и замещение их внутренними.

В то же время за первое полугодие на 13,6% — до 2,3 трлн грн — вырос общий объем государственного и гарантированного государством долга. 60% суммы роста произошел за счет девальвации гривны к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", — пояснил глава Счетной палаты.

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Напомним, с 1 сентября в Украине повысят минимальную зарплату с 4723 до 5000 грн. В правительстве считают, что такой рост позволит частично компенсировать экономические сложности, связанные с карантином и пандемией.

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