За неуплату штрафов и коммуналки счета должников будут блокировать - Минюст

Долги за коммунальные услуги и штрафы не смогут списать со счетов должников. На средства будут налагать арест.

Автор: Елена Луценко Средства на счету останутся, но использовать люди их не смогут

"Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги, или задолжал вам деньги. В том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату. Этот факт сначала должен подтвердить суд или другой орган. Если после этого должник не возвращает средства - в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут арестовать средства на банковских счетах должника. Была упрощена именно процедура коммуникации между исполнителями и банками", - пояснили в Минюсте.

Арестовать счет исполнительная служба может лишь при условии, если суд подтвердил неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Средства на счету останутся, но использовать люди их не смогут.

Идет доработка программного обеспечения Автоматизированной системы исполнительного производства.

Когда она заработает полноценно, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. Появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке. Средствами на не арестованных счетах владелец сможет пользоваться.

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Существует несколько платформ, на которых можно самостоятельно проверить наличие долгов:

Единый реестр должников;

портал "Онлайн-дом юстиции";

электронный сервис государственных услуг "Дія";

Автоматизированная система исполнительного производства - АСВП.

6 июля в Украине заработала автоматизированная система ареста счетов должников. Ранее исполнительной службе приходилось искать деньги на счетах, отправлять запросы ко всем украинским банкам, чтобы списать долги с должников. Банки отказывались предоставлять исполнителям такую ​​информацию. Это затрудняло процесс взыскания долгов. Теперь выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще. Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше.