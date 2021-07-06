Начнут арест счетов должников - кого коснется

6 июля в Украине заработала автоматизированная система ареста счетов должников.

Автор: Елена Луценко Выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще

Ранее исполнительной службе приходилось искать деньги на счетах, отправлять запросы ко всем украинским банкам, чтобы списать долги с должников. Банки отказывались предоставлять исполнителям такую ​​информацию. Это затрудняло процесс взыскания долгов.

В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Процедура длилась долго, все запросы нужно было отправлять в бумажной форме, пишет "Экономическая правда".

В апреле 2021-го Нацбанк обновил положения по раскрытию банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера и остатки средств на них.

Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше.

Теперь выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

Государственный или частный исполнитель создаст в системе специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, которые присоединились к АСИП. Эту информацию банки получат за час.

В этой же системе исполнитель сможет создать постановление об аресте средств на счетах должника, направить банкам требование о списании средств со счетов и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести.

Процесс конфискации средств станет автоматическим. К тому времени требования о списании средств исполнители будут посылать по традиционной почте.

Пока к Автоматизированной системы исполнительного производства подключены: Приватбанк, ТАСкомбанк, Универсал банк, в частности Монобанк, ОКСИ банк, банк "Восток", Индустриалбанк и Прокредитбанк.

Еще 44 банка тестируют систему и вскоре присоединятся к ней. 11 банков ведут переговоры о подключении к тестовой среды.

Автоматически арестовывать средства на счетах можно всем должникам, которые попали в соответствующий реестр должников. Ранее такая процедура применялась только в отношении должников по уплате алиментов.

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В апреле в реестре Opendatabot была информация о 5,54 млн долгов. На начало 2020 года там было 3,8 млн долгов.

Если человек перестает отвечать на звонки, финансовое учреждение может обратиться в суд. Или начать искать должника через родственников и знакомых. "Суд может запретить продать должнику машину. Или даст разрешение на продажу, с условием, что из полученных средств взыщут долг. Могут арестовать счета должника. Если человеку приходит на карточку социальная помощь он устроится на работу, деньги автоматически будут отчислять для погашения долга. За рубежом распространена практика - запрет выезда должников за границу", - рассказал Gazeta.ua директор "ШвидкоГроші" Александр Холод.