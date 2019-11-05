Выпустили монету с "Черным квадратом" Малевича

Национальный банк выпустил памятную монету посвященную автору "Черного квадрата" Казимиру Малевичу. Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера, передает пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера.

На аверсе монеты находится портрет Малевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн

На обратной стороне монеты на матовом фоне изображено фактурное художественное полотно, подготовленное к работе.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "100 лет со времени образования Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка". Монета номиналом 5 грн посвящена коллективу, созданному в 1919-м как Государственная украинская путешествующая капелла.