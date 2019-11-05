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вторник, 05 ноября 2019 21:10

Выпустили монету с "Черным квадратом" Малевича

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Национальный банк выпустил памятную монету посвященную автору "Черного квадрата" Казимиру Малевичу. Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера, передает пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ
  Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера.
Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера.

На аверсе монеты находится портрет Малевича.

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На обратной стороне монеты на матовом фоне изображено фактурное художественное полотно, подготовленное к работе.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "100 лет со времени образования Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка". Монета номиналом 5 грн посвящена коллективу, созданному в 1919-м как Государственная украинская путешествующая капелла.

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