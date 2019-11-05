Появилась новая монета 5 грн

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "100 лет со времени образования Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка".

Монета номиналом 5 грн посвященна коллективу, созданном в 1919 году как Государственная украинская путешествующая капелла, сообщила пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ Монета номиналом 5 грн посвященна коллективу, созданном в 1919 году как Государственная украинская путешествующая капелла.

Монета изготовлена из нейзильбера. Стоит 61 грн.

В Украине за первые 10 дней октября изъяли из оборота почти 5 млн штук монет номиналом 1, 2 и 5 коп. Всего по состоянию на 1 октября таких монет находилось в обороте около 5,7 млрд.