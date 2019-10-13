В НБУ рассказали, сколько изъяли мелких монет

В Украине изъяли 5 млн монет мелкого номинала. Фото: Ukrlib

В Украине за первые 10 дней октября изъяли из оборота почти 5 млн штук монет номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Всего по состоянию на 1 октября таких монет находилось в обороте около 5,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

"С 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течении года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков", - говорится в сообщении.

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В Украине объем денег в наличном обращении по состоянию на 1 октября 2019 составляет 391,0 млрд грн. С начала года этот показатель уменьшился на 2,3% - 9,1 млрд грн.