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суббота, 26 октября 2019 13:59

Новые деньги: как выглядит настоящая банкнота 1000 грн

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Новая банкнота номиналом 1000 грн имеет повышенный уровень защиты.

Купюра защищена полимерной лентой, которая введена в толщину бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект, сообщили в Нацбанке.

Автор: НБУ
  Банкноту номиналом 1000 грн в обращение ввели 25 октября.
Банкноту номиналом 1000 грн в обращение ввели 25 октября.

На банкноту нанесено цифровое изображение номинала и малого государственного герба Украины. Если изменить угол наклона купюры, то меняется направление движения фонового изображения ленты. Кроме того, можно увидеть на некоторых участках изображения постепенные переходы цвета от золотистого до нефритового.

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Банкноту номиналом 1000 грн в обращение ввели 25 октября. По размеру больше купюры других номиналов. Имеет голубой цвет. На лицевой стороне изображен портрет первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского. На обратной - здание Президиума Национальной академии наук Украины.

С 1 октября 2019-го в Украине не принимают в расчет за товары и услуги мелкие монеты 1, 2 и 5 коп. Украинцы могут без ограничений и бесплатно обменять их на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих 3 лет в банках. Из обращения начали выводить монеты номиналом 25 коп. Рассчитаться ими в магазинах можно будет до октября 2022-го. Далее останутся монеты номиналом 50 и 10 коп.

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Дата
26
октября

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