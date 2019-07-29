Выполнение обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику под угрозой - "Гарантированный покупатель"

По закону всю энергию, произведенную из альтернативных источников, должны покупать по "зеленому" тарифу, но по решению суда это невозможно Фото: Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Решение Окружного админсуда Киева по тарифам Укрэнерго угрожает невыполнением обязательств Украины перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Об этом говорится в обращении руководства ГП "Гарантированный покупатель" к президенту Украины, о котором сообщается на странице предприятия в Facebook.

"Своим постановлением суд фактически отменил гарантии, предоставленные государством инвесторам в украинскую "зеленую" энергетику в части покупки и оплаты нашим предприятием электрической энергии по "зеленому" тарифу. Считаем, что такое неправомерное решение может негативно повлиять на инвестирование в экономику Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно закону "О рынке электрической энергии" государство Украина гарантировало, что "Гарантированный покупатель" будет покупать всю электрическую энергию, выработанную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников по "зеленому" тарифу, однако из-за решения суда такие расчеты сделаны невозможными.

"Расчеты нашего предприятия с "зелеными" производителями фактически сделаны невозможными из-за приостановленных по решению суда постановлений об установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго" (№954 и №955), поскольку основным источником финансирования таких расходов Законом Украины "О рынке электрической энергии" определено тариф на услуги по передаче оператора системы передачи (ГП "НЭК "Укрэнерго")", - отмечают в обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевский окружной админсуд поставил под угрозу развитие "зеленой" энергетики в Украине

Поэтому руководство ГП "Гарантированный покупатель" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для соблюдения и выполнения предоставленных государством гарантий относительно защиты инвестиций в экономику Украины.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений (№954 и №955 от 7 июня 2019-го), которые установили тарифы для Укренерго на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019-го. Приостановка действия отмеченных постановлений НКРЭКУ существенно усложняет расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.