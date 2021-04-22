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четверг, 22 апреля 2021 18:02

Ввели спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики

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Ввели спецпошлины на белорусские автобусы и грузовики
Спецпошлина будет действовать до момента прекращения Беларусью недружественных действий. Фото: Елена Луценко

На импортируемые из Беларуси автобусы и грузовики Украина ввела специальную пошлину. Она составит 35% стоимости транспортного средства.

Пошлину установили на автобусы для перевозки 10 и более человек, грузовики с дизельными двигателями и массой 5-20 т и более 20 т, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские, сообщает "Урядовий курьер".

Причиной введения спецпошлины стали недружественные действия со стороны Беларуси.

"Правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках. В результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок. Такие действия противоречат статьям договора о зоне свободной торговли, соглашении между Украиной и Беларусью о свободной торговле. Считаются дискриминационными и недружественными действиями", - говорится в объяснении Межведомственной комиссии по международной торговле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевсовет приблизил закупку электроавтобусов для столицы

Спецпошлина будет действовать до момента прекращения Беларусью недружественных действий в отношении Украины.

Киевпастранс объявил тендер на закупку 12-метровых низкопольных автобусов на €18,595 млн

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