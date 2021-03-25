Киев закупит автобусы на €18,595 млн

В столице объявили тендер на покупку транспорта. Фото: epravda.com

Киевпастранс объявил тендер на закупку 12-метровых низкопольных автобусов на €18,595 млн.

Контракт на поставку будет финансироваться за средства Европейского инвестиционного банка сообщает "Интерфакс-Украина".

Автобусы должны быть полностью низкопольными, оснащенные дизельным двигателем, рассчитанные на 105 пассажиров. Из них 30 сидячих.

Вместе с автобусами приобретут инструменты и оборудование для их обслуживания и ремонта, основные запчасти, доставку техдокументации и сопутствующие услуги.

Заявки на участие принимаются до 14 мая 2021 года.

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Контракт длится 22 месяца. Количество автобусов не указывается. Но в рамках программы "Городской общественный транспорт" Киев запланировал купить 112 автобусов.

Транспортный аналитик Иван Черныш сообщил, что стоимость белорусского автобуса МАЗ-203 без НДС составляет около € 110-140 тыс. В зависимости от комплектации. На тендере можно будет приобрести более 100 автобусов.

В течение 2 дней на автобусных маршрутах №24 и №55 столицы будет курсировать электробус белорусского производства в исследовательском режиме. Транспорт будет перевозить пассажиров. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Александр Густелев.