Введут реестр недостроев: кто попадет в черный список

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 360
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 324
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 558
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1260
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1395
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 729
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1539
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1098
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1917
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 711
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 495
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 414
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2709
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 639
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1071
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 11:13

Введут реестр недостроев: кто попадет в черный список

  Комментировать

Правительство подготовило проект постановления о создании реестра недостроенного жилья. В него попадут объекты, не введенные в эксплуатацию в течение двух и более лет от начала строительства.

Автор: Елена Луценко
  В Киеве и области насчитывается 120-160 недостроев
В Киеве и области насчитывается 120-160 недостроев

Документ опубликовали на сайте Минрегиона. Последствий, наказания или других мер постановление не предусматривает.

"Решение не повлияет на покупателей жилья. Люди, которые хотят приобрести себе жилье на первичном рынке, прежде всего идут на сайты новостроек. В Киеве и области насчитывается 120-160 недостроев. Опоздание со сдачей дома в эксплуатацию сроком до полугода считается нормой. Задержка до года считается допустимой. Предложенный правительством срок в два года допустим, потому что задержки могут возникнуть по разным причинам. Из-за пандемии коронавируса или из-за сезонных задержек финансирования", - рассказал гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, пишет UBR.ua.

"Зачисление к недостроям можно использовать как механизм давления на застройщика. Сам документ не решит всех вопросов. Но такой реестр необходим, ведь это может стать отправной точкой для решения проблемы, - рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. - Еще может возникнуть другая проблема. Строительство может быть "мертвым" полтора года чтобы объект не причислили к недостроям, горе-застройщики способны создать видимость ведения работ. Поэтому нужно провести глубокий аудит всех объектов, у которых есть проблемы с вводом в эксплуатацию на срок более одного-полутора лет. Необходимо проверить, когда были закончены активные строительные работы, объем выполненных работ, количество проданных квартир. А также узнать, занимается застройщик строительством других объектов или этой компании уже не существует. Важно установить наличие исков, которые могут затормозить строительство, прояснить вопрос законности строительства".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Новострой могут недостроить. А вторичный рынок - это постоянные прорывы коммуникаций"

В 2020 году в Украине от строительных махинаций и банкротств застройщиков пострадали 200 тыс. семей, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий.

"Чтобы не потерять деньги, инвесторам перед покупкой недвижимости необходимо обратиться к специалистам - брокерам, юристам. Кроме того, обязательно изучите договор, разрешительную документацию, субъектов, с которыми планируете инвестиции", - советует адвокат Дмитрий Овсий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Введут реестр недостроев: кто попадет в черный список». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 11116
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 9513
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 5265
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 3537
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3033
Экономика
Доллар стал еще дешевле: свежий курс валют
Доллар стал еще дешевле: свежий курс валют Просмотров: 585
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах
В Сальвадоре будут майнить Bitcoin на вулканах Просмотров: 126
"Северный поток-2": Украина готова обсуждать компенсации
"Северный поток-2": Украина готова обсуждать компенсации Просмотров: 585
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников Просмотров: 261
Цены на газ могут стремительно подскочить - Зеркаль
Цены на газ могут стремительно подскочить - Зеркаль 1 Просмотров: 720
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 26542
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть