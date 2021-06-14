Введут реестр недостроев: кто попадет в черный список

Правительство подготовило проект постановления о создании реестра недостроенного жилья. В него попадут объекты, не введенные в эксплуатацию в течение двух и более лет от начала строительства.

Автор: Елена Луценко В Киеве и области насчитывается 120-160 недостроев

Документ опубликовали на сайте Минрегиона. Последствий, наказания или других мер постановление не предусматривает.

"Решение не повлияет на покупателей жилья. Люди, которые хотят приобрести себе жилье на первичном рынке, прежде всего идут на сайты новостроек. В Киеве и области насчитывается 120-160 недостроев. Опоздание со сдачей дома в эксплуатацию сроком до полугода считается нормой. Задержка до года считается допустимой. Предложенный правительством срок в два года допустим, потому что задержки могут возникнуть по разным причинам. Из-за пандемии коронавируса или из-за сезонных задержек финансирования", - рассказал гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, пишет UBR.ua.

"Зачисление к недостроям можно использовать как механизм давления на застройщика. Сам документ не решит всех вопросов. Но такой реестр необходим, ведь это может стать отправной точкой для решения проблемы, - рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. - Еще может возникнуть другая проблема. Строительство может быть "мертвым" полтора года чтобы объект не причислили к недостроям, горе-застройщики способны создать видимость ведения работ. Поэтому нужно провести глубокий аудит всех объектов, у которых есть проблемы с вводом в эксплуатацию на срок более одного-полутора лет. Необходимо проверить, когда были закончены активные строительные работы, объем выполненных работ, количество проданных квартир. А также узнать, занимается застройщик строительством других объектов или этой компании уже не существует. Важно установить наличие исков, которые могут затормозить строительство, прояснить вопрос законности строительства".

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В 2020 году в Украине от строительных махинаций и банкротств застройщиков пострадали 200 тыс. семей, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий. "Чтобы не потерять деньги, инвесторам перед покупкой недвижимости необходимо обратиться к специалистам - брокерам, юристам. Кроме того, обязательно изучите договор, разрешительную документацию, субъектов, с которыми планируете инвестиции", - советует адвокат Дмитрий Овсий.