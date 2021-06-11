Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников

Перед покупкой квартиры внимательно читайте документы, узнайте обо всех проектах застройщика и отзывы о нем на форумах. Фото: pexels.com

В 2020 году в Украине от строительных махинаций и банкротств застройщиков пострадали 200 тыс. семей, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий.

"Чтобы не потерять деньги, инвесторам перед покупкой недвижимости необходимо обратиться к специалистам - брокерам, юристам. Кроме того, обязательно изучите договор, разрешительную документацию, субъектов, с которыми планируете инвестиции", - советует адвокат Дмитрий Овсий, пишет Mind.ua.

Если в договор можно вносить правки, предлагайте изменения в части гарантий инвестиций. Речь идет об ответственности, праве на односторонний отказ, обеспечении и гарантиях.

"Вопрос инвестирования в недвижимость регулируется законом "Об инвестиционной деятельности". Согласно ему законом инвестирования и финансирования строительства объектов жилищного строительства с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц может осуществляться через фонды финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования. Также путем эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта жилищного строительства , - объясняет адвокат.

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Советует внимательно читать документы, узнать о всех проектах застройщика и отзывах о нем на форумах.

"Особое внимание надо обращать на максимально детализированную информацию об объекте строительства и характеристики квартиры, цену, порядок ее определения, срок оплаты и ответственность сторон, сроки завершения строительства, ответственность за нарушения, условия досрочного расторжения договора для обеих сторон", - подытожил эксперт.

В мае средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Киеве составляет $1308. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Больше всего за год в столице подорожали квартиры-студии - добавили в среднем 21% к стоимости. На втором месте однокомнатные квартиры - плюс 15,3%. Гостинки добавили 4,7%, 2-комнатные раздельные - 6,3%. Но такие же квартиры со смежными комнатами подорожали на 0,5%.