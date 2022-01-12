Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики в текущем году

Мировая экономика уменьшит рост – банк. Фото: Укринформ

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста глобальной экономики.

"После сильного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз от штаммов Covid-19 и роста инфляции, долгов и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран", сообщается в докладе Всемирного банка о глобальных экономических перспективах..

Глобальный рост заметно замедлится с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году, поскольку отложенный спрос угасает, а фискальная и монетарная поддержка во всем мире прекращается", - говорят во Всемирном банке.

Замедление будет совпадать с увеличением разногласий в темпах роста между странами с развитой экономикой и развивающимися странами.

Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5 процентов в 2021 году до 3,8 процента в 2022 году и 2,3 процента в 2023 году - эти умеренные темпы будут достаточными для возобновления производства и инвестиций в допандемические тенденции в этих экономиках.

Однако в странах с развивающейся экономикой ожидается, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году.

"Для многих уязвимых экономик неудача еще больше: производство в слабых и пострадавших от конфликтов экономиках будет на 7,5% ниже тенденции до пандемии, а производство малых островных государств будет на 8,5 процента ниже", - добавляют во Всемирном банке.

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