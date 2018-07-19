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четверг, 19 июля 2018 10:03

Врачам перекроют путь к махинациям с закупкой медпрепаратов

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Врачам перекроют путь к махинациям с закупкой медпрепаратов
По информации Минэкономразвития, медицинские учреждения могли манипулировать техническими характеристиками и завышать цены закупок лекарств.

С 2019 медучреждения Украины закупать медицинские изделия в соответствии с международным классификатором GMDN. Его интегрируют в систему Prozorro. С этой целью Украина подписала меморандум о сотрудничестве с агентством GMDN.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, пишет finance.ua.

По мнению представителей Минэкономики, это решение позволит медицинским учреждениям упростить процесс закупок и сделает невозможной коррупцию.

"Мы первыми из всех стран, вышедших из-под оккупации советов, внедряем международный классификатор для медицинских изделий", - сообщила в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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По информации Минэкономразвития, медицинские учреждения могли манипулировать техническими характеристиками и завышать цены закупок лекарств. С внедрением единого классификатора делать это будет невозможно.

"Сегодня медицинские учреждения, пользуясь отсутствием единой классификации медизделий, имеют возможность при осуществлении закупок избегать конкурентных процедур, разбивая предмет закупки на части и закупая их по прямым договорам по завышенным ценам. Введение единой классификации медицинских изделий и интеграции ее в Prozorro позволит четко определять, какое именно медицинское изделие закупается и какие характеристики оно должно иметь", - пояснил заместитель министра Максим Нефедов.

Военно-медицинский клинический центр Северного региона "подтасовал" тендер на закупку лекарств на 3.69 млн грн под ООО "ФК" Здоровье "россиянина Леонида Огородникова. Об этом свидетельствует информация о торгах в системе ProZorro.

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19
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