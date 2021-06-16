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четверг, 17 июня 2021 07:10

Впервые с начала месяца доллар подорожал

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Впервые с начала месяца доллар подорожал
Доллар подорожал на 10 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 17 июня установил курс доллара на уровне 27,02 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 16 коп. Стоит 32,77 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27 грн. Продают по 27,09 грн.

За евро предлагают 32,67 грн. Продают по 32,83 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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