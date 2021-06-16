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среда, 16 июня 2021 16:31

Почему дешевую украинскую картошку не завозят в супермаркеты - объяснение

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Цена молодого картофеля, выращенного в Украине, на оптовых рынках колеблется от 6 грн до 10 грн. В супермаркетах преимущественно распродают импортную, стоимостью от 25 грн/кг.

Автор: Елена Луценко
  На рынках много картофеля, выращенного в Украине
На рынках много картофеля, выращенного в Украине

"Это потому, что сети супермаркетов закупают большие партии картофеля за рубежом. Его цена 25-30 гривен. Пока его не продадут, дешевый украинский не появится на прилавках. Имея качественный украинский продукт, мы экспортируем его в Беларусь, а попасть на собственные рынки не можем. Ценник отечественного картофеля, который все же попал на полки, вынужденно высокий, поскольку остается нераспроданным завезенный продукт. Молдова и Беларусь на период уборки картофеля ограничивают ввоз заграничного. Не имея возможности экспортировать, мы фактически закрыты на собственном рынке. Зато зарубежные производители имеют все разрешения на ввоз", - написал в Facebook член совета директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко.

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На протяжении последних пяти лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое. Больше всего помидоров завозят в мае, а огурцов - зимой. В июне - октябре минимальные поставки, поскольку есть свои овощи. В прошлом году ввезли 87 тыс. т помидоров и 21 тыс. т огурцов.

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