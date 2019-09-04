Во сколько Украине обойдется перепись населения

Выгоднее всего перепись населения осуществить с помощью ID-карт. Фото: rbc.ua

На перепись населения, по предварительным подсчетам, придется потратить около 90 млн евро. Выгоднее такую ​​процедуру осуществить с помощью ID-карт, которые будут востребованы для "Государства в смартфоне".

"У нас нет достаточно средств, чтобы делать это, скажем, каждые пять лет", - говорит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает ZIK.

В законопроекте о сокращении количества парламентариев будет прописана специальная формула, по которой будут рассчитывать, сколько нужно депутатов от определенного количества населения.

"Мы все понимаем, что нас уже не 42 миллиона, думаю, в стране нет ни одного человека, который бы в это верил. Однако точное количество мы не знаем, потому пишем 300 депутатов по формуле, пока не получим точное количество", - объяснил Арахамия.

Перепись населения планируют сделать в электронном виде с помощью ID-карт, которые будут нужны для "Государства в смартфоне".

"Все люди их получат - мы будем знать, сколько их, поймем, где они живут. Это тоже важно, потому что у нас было столько внутренних миграций во время боевых действий, сейчас никто этого не знает", - считает депутат.

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Признается, что сам вместе с семьей прописан в Николаеве, однако уже несколько лет проживает в Киеве.

"Фактически, если государство будет рассчитывать какие-то нагрузки, будет думать, что 6 человек живут в Николаеве. Видите, государство не может оперативно реагировать. Когда же будут цифровые читальные сервисы, например, когда человек пойдет в больницу, будет вынужден предъявить карточку. Мы увидим, что кто-то зачекинился и живет уже в другом городе", - отметил Давид Арахамия.

В конце 2019-го могут провести перепись населения Украины. Это станет первым шагом на пути к трансформации отрасли, заявил советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. Он сказал, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали точечно. Старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось.