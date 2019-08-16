В Украине может начаться перепись населения

Перепись может начаться в конце 2019 Фото: ЗН

В конце 2019-го могут провести перепись населения Украины.

Это станет первым шагом на пути к трансформации отрасли, заявил советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью Дмитрию Гордону.

Он сказал, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали точечно. Старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось.

Перепись позволит определить сумму, необходимую для финансирования отрасли.

"Первым шагом на пути к трансформации медицины должна стать перепись населения. Невозможно рассчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая, скольким людям мы должны предоставить услуги. Планируется начать перепись в конце этого года, насколько мне известно. Я могу ошибаться, президенту виднее. Как минимум Кабмин должен появиться сначала", - сказал он.

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Проведение переписи может стоить 4 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен упорядочить работу госреестров и онлайн-услуг. Указ обнародован на сайте Офиса президента и уже вступил в силу.