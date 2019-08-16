В Украине может начаться перепись населения

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 72
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 567
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1611
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1692
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1143
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6426
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1620
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
4
8
5
3
3
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
В каждом доме есть сауна - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Финляндии
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
Бадоев и Коляденко стали режисерами шествия ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Видео
Все видео
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 567
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1611
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6426
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 342
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 10:27

В Украине может начаться перепись населения

  Комментировать
В Украине может начаться перепись населения
Перепись может начаться в конце 2019 Фото: ЗН

В конце 2019-го могут провести перепись населения Украины.

Это станет первым шагом на пути к трансформации отрасли, заявил советник президента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью Дмитрию Гордону.

Он сказал, что ранее украинскую систему здравоохранения реформировали точечно. Старая медицинская система уже сломана, но построить новую пока не удалось.

Перепись позволит определить сумму, необходимую для финансирования отрасли.

"Первым шагом на пути к трансформации медицины должна стать перепись населения. Невозможно рассчитать необходимое количество денег на систему здравоохранения, не понимая, скольким людям мы должны предоставить услуги. Планируется начать перепись в конце этого года, насколько мне известно. Я могу ошибаться, президенту виднее. Как минимум Кабмин должен появиться сначала", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство запустило услугу э-Пенсия

Проведение переписи может стоить 4 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен упорядочить работу госреестров и онлайн-услуг. Указ обнародован на сайте Офиса президента и уже вступил в силу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине может начаться перепись населения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 109215
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 25002
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 23346
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 23232
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15204
Общество
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
Правоохранители разыскивают блогера, который избил ветерана АТО
 Просмотров: 1404
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
 Просмотров: 153
Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить в Украине воду
Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить в Украине воду Просмотров: 189
"Не дадут альтернативы" - как после выборов изменится ситуация на Востоке
"Не дадут альтернативы" - как после выборов изменится ситуация на Востоке
 Просмотров: 153
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
4
 Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
2
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Голосов: 43194
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua