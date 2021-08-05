Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог

Игорь Попов: "Вмешательство власти разрушает источник доходов рядовой семьи. Это вызывает сопротивление". Фото: Тарас Подолян

Государственный контроль над экономикой приведет к падению доходов и недовольству граждан.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Игорь Попов.

"Есть целый блок угрожающих решений парламента, направленных на усиление государственного контроля за экономической деятельностью граждан, – говорит он. – Это подозрительное "добровольное декларирование", попытка снова изменить Трудовой кодекс – предлагают увольнение без согласия профсоюза, сверхурочную работу без согласования. Также – изменение налоговых норм. Видно попытку контроля над денежными переводами".

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Имеет место нарушение общественного договора между властью, олигархами и гражданами, считает политолог.

"Мы привыкли к либеральным условиям для среднего класса – зарегистрироваться ФОПом, продавать без чека, получать деньги на карточку и так минимизировать налоги. Вмешательство власти разрушает источник доходов рядовой семьи. Это вызывает сопротивление. Если бы увидели результаты борьбы с большой коррупцией и олигархами, сопротивление было бы меньшим", – отмечает он.

Власть способна решить проблемы, существующие 20 лет – олигархи, легализация капиталов. Но ее надо контролировать. Итак нужны свободные СМИ и оппозиция, отметил Попов.

"У президента Владимира Зеленского все прекрасно с электоральными рейтингами. Это его гарантия, что олигархи не объединятся вокруг другого политика. Сейчас у него нет конкурентов. Элиты это видят, поэтому выполнять решение СНБО. В любом компромиссе между властью и олигархами будут страдать последние. Два года Зеленского показали, что он не собирается строить себе Межигорье", – заключает политолог.

Полное интервью с Игорем Поповым читайте в журнале "Країна"

1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс. За него проголосовали 264 народных депутата. Законопроект №5600 предусматривает повышение налогов для ряда отраслей, новые ставки экологического налога, освобождение от налогообложения НДФЛ граждан и предпринимателей, пользующихся государственными программами поддержки.