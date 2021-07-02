Украинцам повысят налоги: Рада приняла законопроект

В Украине поднимутся налоги. Фото: Высокий замок

Верховная Рада Украины приняла за основу закон о повышении налогов.

Законопроект был зарегистрирован под номером №5600, его поддержали 264 народных депутата, сообщается на сайте Рады.

В законопроекте прописаны изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

Предлагают на 5% повысить ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологические налоги (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной плате за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%.

Предлагается изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта.

Контролирующие органы получат право взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Руководителю юридического лица - должника по решению суда могут временно ограничивать выезд за границу до полного погашения налогового долга.

Налоговые органы будут уполномочены получать по запросу информацию (объяснение) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением, возможными нарушениями в хозяйственной деятельности плательщика, совершенных операциях.

Предлагают ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Предусматривается ограничение бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, которые в дальнейшем поставляются на таможенную территорию Украины.

Будет расширена база за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства.

Обложению НДС будут подлежать операции по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

Ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты увеличиваются в 1,6 раза. В 2029 году предусмотрено их повышение в 8 раз (постепенное).

Повысятся ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) с 10 грн/т до 30 грн/тонну, ставки экологического налога за отходы для предприятий горной промышленности - с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну.

Предлагается налогообложение земельным налогом участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактически используются.

Льготы по плате за землю и земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов (в случае нецелевого использования земельных участков), будут отменены.

Закон отменяет мораторий на индексации нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платы за землю.

С базы плательщиков единого налога 4 группы исключают плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов.

Закон предлагает не включать в состав дохода плательщиков единого налога 1-3 группы доходы, полученные в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках:

бюджетной программы "обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства",

госпрограммы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных Кабмином

в состав дохода не включать и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

От налогообложения военным сбором предлагают освободить доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных ставок, выплачиваемых в рамках бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предприятия".

Для владельцев и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения вводится минимальное налоговое обязательство с 1 гектара такой земли.

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