Власть разрушает экономику и ищет козла отпущения: 5 блогов недели

Правительство планирует вернуть фиксированную цену на газ. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе.

1. Доминирование Запада во главе с США подходит к концу. Центр технологического развития сдвинулся на Восток. Украине нужно выйти из биполярной системы мышления времен холодной войны. Увеличение мирового населения, рост потребности в пище и воде, глобальные изменения климата, вновь превращают Украину в лакомый кусок на перекрестке цивилизаций. Чтобы эту территорию не разорвали, нам следует выстроить правильные отношения со всеми центрами силы в современном мире. И не делать монопольные ставки на Вашингтон, считает юрист Геннадий Друзенко.

2. В мировой политике начинается новый этап, а в истории человечества - новый цивилизационный цикл. Привычный мировой порядок, основанный на многосторонних институтах, перестает работать и реально защищать права малых наций. Они вряд ли смогут выжить в одиночку. Завтра нормально существовать и функционировать будут только государства, которые смогут обеспечить гибкое управление и одновременно эффективный менеджмент всех сфер деятельности, которое будут осуществлять профессионалы, отмечает дипломат Олег Белоколос.

3. Правительство решило, что рыночные цены на газ - это плохо. Хочет вернуть фиксированную цену. Формирования рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. Если Украина в очередной раз бросит Фонд будет снова отрицательный сигнал рынку. Временно платежки уменьшатся. А потом мы заплатили увеличением долга. Девальвацией и инфляцией. Напугаем инвесторов, заложим бомбу замедленного действия под экономику, убежден инвестиционный банкир Сергей Фурса.

4. Владимира Зеленского беспокоит, что люди уже не ведутся на шоу. Лица стают грустнее. А улыбки все больше напоминают оскал. Он скучает по наивной Украине, которая аплодировала ему и с детской душевностью сделала своим президентом. И суть дела он видит не в том, что время идет, жизни человеческие проходят, а страна не видит даже намека на решение ключевых проблем. Причина тотального пессимизма, считает президент, не его беспомощность и некомпетентность, а социальные сети и неблагодарные блоггеры, которые бросаются "грязью на вентилятор". Господин президент, оглянитесь: может, вентилятор где-то неподалеку? - рассуждает политолог Валентин Бушанский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ни обещаний, ни цяцянок: почему Украина остается без вакцин и реформ

5, В поднятии тарифов, как в гордиевом узле, сплелось все. Боюсь, что рубить снова будут не там, где надо: обеспечение экономической свободы, развитие предпринимательства, демонополизация, деолигархизация и энергоэффективность. Нет, это - слишком трудно для нашего квартала. Опять ищут некоего "козла отпущения". Это значительно проще. И главное, сюжет - рейтинговый, считает экономист Павел Шеремета.