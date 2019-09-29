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Владелец Rozetka грозит закрытием бизнеса

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Владелец Rozetka грозит закрытием бизнеса
Rozetka может закрыться. Фото: Корреспондент

Владелец интернет-супермаркета Rozetka Владислав Чечеткин заявил, что свернет бизнес, если президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон, обязывающий предпринимателей использовать кассовые аппараты

"Уже на следующей неделе президент может подписать законопроекты №1053-1 и №1073, которые Верховная Рада приняла якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом. Я уверен, что законы в таком виде убъют десятки тысяч предпринимателей ", - Чечеткин сообщил в facebook.

Он отметил, что в целом к закону о введении всеобщих кассовых аппаратов №1053-1 вопросов нет. Проблемы могут возникнуть с нормой, по которой любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке.

"Сейчас напишу о законе №1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек "неправильный", потребитель получит товар, приобретенный по этому чеку, бесплатно. В то же время "неправильный" означает - нет в базе публичной налоговой. Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в размере 250% и всегда, по каждой жалобе, 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя" , - написал Чечеткин.

Rozetka выступает против этого закона и в случае его принятия остановит бизнес.

"Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. Мы готовимся к остановке бизнеса", - заявил Чечеткин.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за пакет законов об использовании кассовых аппаратов. Торговцев обяжут установить оборудование.

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