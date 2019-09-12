Торговцев обязали установить кассовые аппараты

Кассовые аппараты должны установить ФОПы в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом более 1 млн грн в год. Фото: Дебет-Кредит

Верховная Рада проголосовала за пакет законов об использовании кассовых аппаратов. Торговцев обяжут установить оборудование.

Кассовые аппараты к 1 января 2021-го должны установить ФОПы на едином налоге 2-4 групп в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом более 1 млн грн в год, пишет ain.ua.

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В то же время новые правила не касаются ФОПов на едином налоге 1-й группы. Также субъектов хозяйствования, которые рассчитываются в безналичной форме, перечисляя средства со счета плательщика на счет получателя без использования электронных платежных средств или платежных чеков.

Изменений не почувствуют субъекты хозяйствования, чья деятельность не подпадает под Классификатор ГФС. Речь идет преимущественно о производителях.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроекты 1053 и 1073. Документы предусматривают рост штрафов для бизнесменов, которые не выдают фискальные чеки. Обязывают бизнес использовать специальное программное обеспечение, чтобы фиксировать каждую торговую операцию. Покупатели, которые поймают предпринимателей на несоблюдении закона, смогут пожаловаться в соответствующие органы и получить за это возмещение стоимости покупки.