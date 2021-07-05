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понедельник, 05 июля 2021 19:45

Витренко остается главой Нафтогаза

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Витренко остается главой Нафтогаза
ОАСК оставил Витренко в должности. Фото: "Лига"

Юрий Витренко останется председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции остановили. Оно требовало разорвать контракт с Витренко, сообщает сайт Нафтогаза.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

ОАСК приостановил действие предписания НАПК от 1 июля. Решение приняли в порядке обеспечения его иска об отмене предписания.

В "Нафтогаз Украины" говорят, что решение суда согласуется с выводами международной юридической компании, которые есть в распоряжении НАК. В ней идется о нарушениях со стороны антикоррупционного агентства.

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В компании заявили, что НАПК должно само обратиться в суд для увольнения Витренко, а не выдавать предписание наблюдательному совету.

15 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции требовало отменить назначение Витренко главой Нафтогаза. После увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять во время работы на государство, сообщили в НАПК.

Председатель Наблюдательного совета Нафтогаза инициировала отстранение Витренко, сообщали СМИ.

28 апреля Кабинет министров сообщил о прекращении полномочий председателя правления Нафтогаза – Андрея Коболева. Тогда компанию возглавил Витренко.

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05
июля

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