Валютные кредиты пересчитают на гривны: вступил в силу закон

Штрафы, пени и неустойки должникам простят. Фото: Елена Луценко

Сегодня, 23 апреля, вступил в силу закон о реструктуризации валютных займов. Украинцы, которые не смогли оплачивать валютные кредиты в 2008-го и 2014 года из-за обвала гривны, смогут это сделать сейчас.

Долларовые долги украинцев пересчитают в гривны. Их можно будет отдавать в течение 10 лет, сообщает пресс-служба президента.

Банки за два месяца должны провести реструктуризацию долгов и направить заемщикам документы. День получения человеком пакета документов из банка будет считаться днем ​​реструктуризации долга.

Этот закон касается всех потребительских кредитов и кредитов, взятых на покупку жилья. Реструктуризацией смогут воспользоваться все, кто на 1 января 2014 года не имел просроченной задолженности или погасил ее ко дню реструктуризации.

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Конвертацию проведут по среднему значению между официальным курсом гривны в день реструктуризации и курсу, установленному Нацбанком на дату выдачи кредита.

Тело кредита и начисленные проценты должны быть погашены. Штрафы, пени, неустойки должникам простят. Списанные суммы выводятся из-под налогообложения, чтобы их не зачислили в доходы должника. Ранее уплаченную неустойку причисляют к погашению тела и процентов по кредиту.

Проценты по такому кредиту платят по рыночной ставке в гривне. Формула: Украинский индекс депозитных ставок в гривне по 12-месячным депозитам плюс 1%.

Кроме тела кредита и процентов по нему, заемщик должен дополнительно платить только за страховку, если это предусмотрено его договором о потребительском кредитовании.

Украине грозит новая волна банкопада. К такому выводу пришли представители бизнес-сообщества в ходе обсуждения последствий принятия Закона "О реструктуризации валютных займов" 13 апреля.