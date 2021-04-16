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Закон о принудительной реструктуризации валютных ипотек может спровоцировать "банкопад"

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Закон о принудительной реструктуризации валютных ипотек может спровоцировать &quot;банкопад&quot;
Фото: Верховная Рада

Если президент Украины Владимир Зеленский не наложит вето на закон, предусматривающий реструктуризацию валютных ипотек, Украине грозит новая волна банкопадов. К такому выводу пришли представители бизнес-сообщества в ходе обсуждения последствий принятия Закона "О реструктуризации валютных займов" 13 апреля.

Представители бизнеса уверены, что Верховная Рада с подачи автора законопроекта №4475, народного депутата Виктории Кинзбурской, хочет списать долги не только среднестатистическим заемщикам, но и весьма обеспеченным людям. Речь идет о должниках, которые оформили валютные кредиты на приобретение недвижимости внушительных размеров и сознательно не выполняют ипотечных обязательств.

Напомним, что согласно принятому закону, под "льготную реструктуризацию" подпадают квартиры площадью до 140 кв. м, дома до 250 кв. м, а также незавершенное строительство таковых.

"Под реструктуризацию согласно закону Виктории Кинзбурской подпадает отнюдь не социальное жилье. Будем откровенны — даже не у каждого банкира есть дом на 250 квадратных метров!" — отметила Алена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Также важно, что под принудительную реструктуризацию подпадают все валютные кредиты. Никто не будет изучать особенности каждого кредитного договора и разбираться: действительно ли у заемщика нет средств, или же он не хочет платить, пользуясь действием моратория на принудительное взыскание имущества.

Все это, по мнению участников обсуждения, приведет к тому, что банковский сектор понесет миллиарды гривен убытков.

Об опасности этого закона уже предупредили Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей и Форум ведущих международных финансовых учреждений, которые направили письмо президенту Зеленскому и руководству Верховной Рады. Авторы письма предупреждают, что убытки понесут не только кредиторы, за счет которых будут погашены эти долги, но и государственный бюджет, в который кредиторы в результате заплатят гораздо меньше налогов.

Кроме того, как отметила Коробкова, этот законопроект вызовет протесты и со стороны МВФ, с которым уже согласовывалась действующая сегодня процедура реструктуризации долгов — в Кодексе о процедурах банкротства.

Важно, что принятие закона грозит убытками, в том числе, финансовым компаниям, которые специализируются на работе с проблемными долгами.

Как пояснил старший юрист компании Іnpraxi law Роман Кобец, законопроект предусматривает, что если финансовая компания приобрела такой проблемный кредит, то размер долга заемщика снижается до цены этой покупки. По словам юриста, в такой ситуации финансовые компании начнут судиться с Фондом гарантирования, у которого они покупали целые пулы кредитов, и требовать не только расторжения договоров, но и компенсации утраченной прибыли.

"Можно говорить об убытках государства в миллиарды гривен", — сказал он.

Кроме того, финансовые компании будут подавать массовые иски против государства Украина и в международные суды — это ведь законодательный орган хочет изменить условия бизнеса задним числом.

О негативных последствиях закона предупредила и Ольга Билай, заместитель директора – распорядителя ФГВФЛ. Если банки понесут убытки от принудительной реструктуризации, то они будут покрывать их за счет повышения ставок по кредитам и снижения ставок по депозитам.

"Нельзя защищать интересы нескольких тысяч должников, и при этом терять доверие миллионов вкладчиков", — считает она.

При этом Билай напомнила, что неплатежи по валютным кредитам, а также мораторий на взыскание залогов по ним были одним из главных факторов банкротства "Надра Банка" и "Дельта Банка".

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла в окончательной редакции законопроект №4475, который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов, выданных на приобретение жилья. Закон предусматривает реструктуризацию ипотечных валютных кредитов, которые были получены заемщиками для приобретение единственного жилья.

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