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понедельник, 29 ноября 2021 07:10

Валюта стремительно подорожала после выходных

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Валюта стремительно подорожала после выходных
Евро подорожал на 24 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 29 ноября установил курс доллара на уровне 27,10 грн. Курс вырос на 8 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 24 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,57 грн.

Курс российского рубля - 35 коп.

Польский злотый стоит 6,48 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,05 грн. Продают по 27,15 грн.

За евро предлагают 30,38 грн. Продают по 30,52 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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