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понедельник, 12 июля 2021 07:10

Валюта подорожала: курс от НБУ

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Валюта подорожала: курс от НБУ
Доллар подорожал на 4 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 12 июля установил курс доллара на уровне 27,32 грн. Это на 4 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 32,40 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,17 грн. Продают по 27,25 грн.

За евро предлагают 32,17 грн. Продают по 32,29 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
12
июля

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