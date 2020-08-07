Валюта дешевеет: курс на 10 августа

Доллар подешевел на 3 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 10 августа установил курс доллара на уровне 27,64 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 11 коп. Стоит 32,68 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задолженность Пенсионного фонда постоянно растет, - аналитики

В обменниках доллар покупают по 27,59 грн. Продают по 27,66 грн.

За евро предлагают 32,47 грн. Продают по 32,60 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.