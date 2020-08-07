Валюта дешевеет: курс на 10 августа

Национальный банк Украины на 10 августа установил курс доллара на уровне 27,64 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 11 коп. Стоит 32,68 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,59 грн. Продают по 27,66 грн.
За евро предлагают 32,47 грн. Продают по 32,60 грн.
Российский рубль покупают и продают по 37 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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