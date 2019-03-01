В Запорожской области построят крупнейший в Украине речной терминал "НИБУЛОНа"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2970
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1575
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 981
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2313
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1566
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 774
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3330
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1656
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
4
7
3
8
4
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Не дают работать: железорудные комбинаты пожаловались Гройсману на Укрзализныцю
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
Видео
Все видео
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Отказали в субсидии: обнародовали шокирующие цифры
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Украинское крылатое оружие впервые представили на международном рынке
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Какой будет гривна после выборов: прогноз Ющенко
Украинцы держат в стеклянных банках $100 млрд. Это 20 помощей МВФ
Украинцы держат в стеклянных банках $100 млрд. Это 20 помощей МВФ
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1575
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1566
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4347
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 3006
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 351
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 10:10

В Запорожской области построят крупнейший в Украине речной терминал "НИБУЛОНа"

  Комментировать

Запланированный на июнь 2019 ввод в эксплуатацию крупнейшего в Украине перегрузочного речного терминала компании "НИБУЛОН" в Терновке Вольнянского района является одним из самых ожидаемых инвестиционных проектов Запорожской области. Об этом в ходе заседания Совета регионального развития при участии президента Украины Петра Порошенко, где были представлены ключевые инвестпроекты региона, заявил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

Компания "НИБУЛОН" начала строительство терминала в октябре 2018 года. Торжественный старт строительству объекта был дан генеральным директором ООО СП "НИБУЛОН" Алексеем Вадатурским и Константином Брылем в рамках III Международного форума интеграции и Кооперации "InCoForum 2018" во время прямого включения с места закладки - забивания символической первой сваи нового мощного перегрузочного терминала. Объект в с. Терновка Вольнянского района станет третьим предприятием "НИБУЛОНа" в Запорожье. Сумма инвестиций в строительство в Терновке составляет $23 млн.

  Прямое включение со строительной площадки в с. Терновка Запорожской области
Прямое включение со строительной площадки в с. Терновка Запорожской области

Открывая заседание Совета регионального развития в Запорожье в среду, президент Петр Порошенко подчеркнул, что сотрудничество "НИБУЛОНа" с местной властью является примером того, как необходимо выстраивать отношения с инвесторами, в том числе иностранными. "Это признак кардинальных изменений восприятия инвестора. Его воспринимают не как дойную корову, которую надо меньше кормить и больше доить, а воспринимают как лакмусовую бумажку, по которой понятно, все ли хорошо у нас с инвестиционным климатом", - отметил президент.

Он подчеркнул, что благодаря "НИБУЛОНу" и его проектам, не только будут создаваться дополнительные рабочие места на терминалах компании, но и будет расти в целом конкурентоспособность аграрной продукции региона. В частности, дополнительные места и поступления в бюджеты получат объединенные территориальные громады в сельской местности. Глава государства также подчеркнул важность ряда реализованных проектов в рамках социального партнерства, которая измеряется десятками миллионов гривен только в Запорожской области.

"Завершение строительства крупнейшего в Украине речного перегрузочный терминал "НИБУЛОНа" - среди самых ожидаемых событий 2019 году в нашей области. Это улучшит логистику региона, разгрузит наши дороги и оживит экономику. Местный бюджет ежегодно будет пополняться за счет уплаченных налогов более чем 5 миллионов гривен", - добавил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.

  Президент Петр Порошенко подчеркнул, что сотрудничество "НИБУЛОНа" с местной властью является примером того, как необходимо выстраивать отношения с инвесторами
Президент Петр Порошенко подчеркнул, что сотрудничество "НИБУЛОНа" с местной властью является примером того, как необходимо выстраивать отношения с инвесторами

В свою очередь, гендиректор ООО СП "НИБУЛОН", Герой Украины Алексей Вадатурский подчеркнул, что Запорожская область является образцом инвестиционной привлекательности в части отношения депутатов к проектам, которые способствуют процветанию региона. "Мы за год от идеи до производства реализовали этот инвестиционный проект, я им очень благодарен за такую поддержку. И сегодня Запорожская область единственная в Украине, где будет 3 сверхсовременных перегрузочных терминала на Днепре. А это значит огромные сокращения, около 4 млрд гривен расходов на автомобильные дороги. Мы добились того, чтобы каждый аграрий в Запорожской области смог быть участником внешнеэкономической деятельности Украины", - отметил Вадатурский.

В ходе форума гендиректор "НИБУЛОНа" провел для собравшихся виртуальную экскурсию по строительной площадке – благодаря прямому включению участники заседания во главе с президентом убедились в быстрых темпах строительства, которое ведется несмотря на погодные условия и холодное время года. Сейчас на строительной площадке возводят стены административного корпуса, столовой, трансформаторной станции, а также завозят почву и песок для выравнивания и планирования всей территории, продолжается строительство причалов и фундаментов под автомобилеразгрузчики, рабочей башни и подземной переходной галереи.

По словам Вадатурского, на строительстве будет работать 1500 строителей из 70 подрядных организаций практически со всей Украины, заказами будут загружены 5-6 заводов железобетонных конструкций Днепропетровской и Запорожской областей, ведь длина свай, которые будут забиты, составляет около 105 км. С объекта будет вывезено около миллиона тонн кубометров грунта.

  Прямое включение со строительной площадки в с. Терновка Запорожской области
Прямое включение со строительной площадки в с. Терновка Запорожской области

Гендиректор "НИБУЛОНа" подчеркнул, что благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта по возрождению речных перевозок по Днепру и Южному Бугу, а также благодаря строительству сети речных перегрузочных терминалов, в которые совокупно инвестировано более $2 млрд, компания фактически самостоятельно смогла переформатировать карту аграрной логистики. Ведь там, где работают терминалы "НИБУЛОНа", грузовики с урожаем преодолевают гораздо меньшие расстояния, снижая нагрузку на дороги и мосты.

Он также напомнил о ключевых достижениях компании за последние 4 года, в частности, о том, что "НИБУЛОН" за это время построил 35 судов собственного флота, которые ходят под украинским флагом и изготовлены из украинского металла. "Я горжусь тем, что у нас на каждое рабочее место в судоходной компании есть 4 претендента, а всего в очереди 1600 человек. От нас люди не уезжают заграницу, наоборот – люди хотят к нам устроиться. На судостроительном заводе у нас в очереди 9000 человек и мы каждый год создаем 400-500 рабочих мест. Также мы провели дноуглубление 134 км Южного Буга. Это наш конкретный вклад в развитие инфраструктуры Украины", - отметил Вадатурский.

"В наших планах перевезти по Днепру 4 млн тонн грузов, а это - экономия для ремонта автодорог в размере 4 млрд грн. И мы продолжаем строить флот. У нас речным транспортом будет перемещаться 60% грузов по Украине. Мы на своем конкретном примере показали, что перевозки сельхозпродукции переводим на речной транспорт, и таким образом мы разгружаем автомобильные дороги", - подчеркивает Алексей Вадатурский.

Напомним, что первое подразделение на территории Запорожской области - филиал "Каменка-Днепровская" - "НИБУЛОН" построил еще в 2010 году. В июне 2017 года в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, представителей международных финансовых учреждений и послов разных стран компания торжественно ввела в эксплуатацию перегрузочный терминал филиала "Хортица" в с. Беленькое Запорожского района.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Запорожской области построят крупнейший в Украине речной терминал "НИБУЛОНа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 35467
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 23409
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10740
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 10260
&quot;Все началось с родинки&quot; - молодая мать просит спасти ее от рака кожи
"Все началось с родинки" - молодая мать просит спасти ее от рака кожи
 Просмотров: 9270
Экономика
В Украине резко подорожала капуста
В Украине резко подорожала капуста Просмотров: 99
Доллар падает
Доллар падает Просмотров: 1458
Когда подорожает доллар
Когда подорожает доллар
 Просмотров: 1251
70% проверенных компаний нарушают трудовое законодательство
70% проверенных компаний нарушают трудовое законодательство Просмотров: 243
Активы Газпрома арестовали
Активы Газпрома арестовали Просмотров: 621
Больше всего комментируют
16
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 19724
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua