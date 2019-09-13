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пятница, 13 сентября 2019 11:15

В Украину приехала миссия МВФ

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В Украину приехала миссия МВФ
В Украину приехала миссия МВФ. Фото: ukrinform.com

Национальный банк Украины и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программе сотрудничества.

В четверг состоялась первая встреча правления НБУ с миссией МВФ, которая прибыла в Украину, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В ней приняли участие председатель НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Роденом. Миссия МВФ, которая прибыла в Киев 11 сентября, планирует работать до 26 сентября. По итогам работы ожидается совещание.

Представитель Фонда Джерри Райс заявил, что Фонд остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной и после парламентских выборов и смены правительства. Миссия проведет консультации с Украиной по статье IV устава МВФ.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров. - Gazeta.ua) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Ранее он указывал, что намечено провести переговоры по новому трех-четырехлетней программы сотрудничества.

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Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by утвердили 19 декабря 2018. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд. - Gazeta.ua) предоставлено сразу, тогда как условием выделения остальных средств есть успешные полугодовые просмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае этого года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Одним из основных проблемных вопросов в ходе визита миссии в мае было принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $ 2 млрд.

Чтобы ускорить экономический рост в Украине на 5-6% в год, надо провводить реформы. Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон.

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