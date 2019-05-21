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вторник, 21 мая 2019 10:04

В Украину прибыла миссия МВФ

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В Украину прибыла миссия МВФ
По итогам работы миссии МВФ станет известно, насколько Украина готова получить очередной транш $1,3 млрд. Фото: 1NEWS.COM.UA

21 мая в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет оценивать реформы, которые обязалось провести правительство в рамках сотрудничества с Фондом.

В Украине миссия МВФ будет работать 2 недели. Представители Фонда проведут встречи с украинскими чиновниками, пишет Громадське.

По итогам работы миссии станет известно, насколько Украина готова получить очередной транш $1,3 млрд.

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В частности, МВФ требовало от Украины установить цену газа для населения на уровне импортного паритета, провести реформу банковского сектора, уменьшить размер дефицита госбюджета. Кроме того, среди требований было введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Последнюю Конституционный суд признал неконституционной.

В Украине также будут работать представители Евросоюза. Они будут решать, предоставлять ли Украине макрофинансовую помощь 500 млн евро. В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Один из крупнейших банков в мире, американский JP Morgan, прогнозирует, что до конца 2019-го Украине не удастся получить новый транш Международного валютного фонда в рамках кредитной программы stand-by.

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Дата
21
мая

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