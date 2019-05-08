JP Morgan: Украина не получит транш МВФ в этом году

Украина может не получить в этом году транш МВФ. Фото: ТСН

Один из крупнейших банков в мире, американский JP Morgan, прогнозирует, что до конца 2019 Украине не удастся получить новый транш Международного валютного фонда в рамках кредитной программы stand-by.

"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году из-за популистского подхода, невыполнение условий программы и решения правительства "либерализовать" цены на газ только в сторону снижения, одновременно вводя ограничения для их повышения", - говорится в обзоре рынков развивающихся стран, который подготовил банк, передает "Интерфакс-Украина".

Действующая ныне программа сотрудничества между МВФ и Украиной рассчитана на 14 месяцев и заканчивается в феврале 2020 года. Она предусматривала выделение Украине трех траншей: первый Украина получила в декабре 2018 года, остальные два должна получить в мае и ноябре 2019 года.

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JP Morgan - один из четырех крупнейших банков США. Банк специализируется на инвестициях, в частности покупает активы развивающихся стран, в частности долговые ценные бумаги Украины.