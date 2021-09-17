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пятница, 17 сентября 2021 09:48

В Украине значительно уменьшилось количество пенсионеров - причины

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В Украине значительно уменьшилось количество пенсионеров - причины
Ежегодно пенсионеров в Украине становится меньше на 100-300 тыс. Фото: pixabay.com

С 2018 года количество пенсионеров в Украине сократилось более чем на 793 тыс. Ежегодно их уменьшается на 100-300 тыс.

Численность пенсионеров с 11,7 млн снизилась до 10,9 млн, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. Больше всего пенсионеров проживают в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Меньше всего их зарегистрировано в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Ведомство предоставило информацию об изменении количества пенсионеров по годам:

01.01.2018 - 11 725 370 человек;

01.01.2019 - 11 470 405 лиц;

01.01.2020 - 11 334 730 человек;

01.01.2021 - 11 130 954 лиц.

По состоянию на 1 сентября зарегистрировали 10 931 678 человек, что почти на 200 тыс. меньше, чем в начале года. С апреля 2021-го в Украине увеличили пенсионный возраст для женщин, что и повлекло значительное влияние на количество в целом.

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У женщин средняя пенсия на 30% ниже, чем у мужчин. А доход 77% пенсионеров ниже прожиточного минимума. Пожилые люди составляют более четверти населения Украины, 2/3 из них - женщины. В течение ближайших лет население Украины будет стареть еще больше, поэтому для защиты каждого человека важно обеспечить баланс между накопительными и ненакопительными пенсионными системами.

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