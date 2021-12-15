В Украине запретят финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды запретят. Фото: Reuters

Верховная Рада одобрила за основу законопроект, запрещающий создание финансовых пирамид.

Он ужесточает полномочия и независимость Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). За соответствующий проект закона №5865 в первом чтении проголосовали 247 депутатов, сообщает сайт Рады.

Целью является построение на отечественных рынках капитала и организованных товарных рынках, создание которых было обеспечено ранее принятыми законами, эффективной системы осуществления регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.

Законопроектом предлагается:

повышение институционной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;

усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;

построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с Принципом IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках;

внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации. В частности, в этой части законопроектом предлагается определить ответственность за нарушение законодательства на рынках капитала и т.д.

По данным НКЦБФР, в Украине работает 113 сомнительных финансовых проектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организаторам "B2B Jewelry", объявили о подозрении. Арестовали машины и остров

Финансовая пирамида (или схема Понци) — вид мошенничества, привлекающий инвесторов, выплачивая дивиденды старым инвесторам за счет новых. Высший руководитель получает доходы от взносов всех участников. Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес-проекта является источник выплаты прибыли. Если сумма выплат прибыли стабильно превышает размер добавленной стоимости, обеспечиваемой данным бизнесом, то данный проект является пирамидой.