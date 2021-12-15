В Украине запретят финансовые пирамиды

Верховная Рада одобрила за основу законопроект, запрещающий создание финансовых пирамид.
Он ужесточает полномочия и независимость Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). За соответствующий проект закона №5865 в первом чтении проголосовали 247 депутатов, сообщает сайт Рады.
Целью является построение на отечественных рынках капитала и организованных товарных рынках, создание которых было обеспечено ранее принятыми законами, эффективной системы осуществления регулирования, надзора и предотвращения злоупотреблений.
Законопроектом предлагается:
повышение институционной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков, расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости НКЦБФР, в том числе финансовой;
усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР;
построение эффективной системы надзора на рынках капитала и организованных товарных рынков в соответствии с Принципом IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках;
внедрение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации. В частности, в этой части законопроектом предлагается определить ответственность за нарушение законодательства на рынках капитала и т.д.
По данным НКЦБФР, в Украине работает 113 сомнительных финансовых проектов.
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Финансовая пирамида (или схема Понци) — вид мошенничества, привлекающий инвесторов, выплачивая дивиденды старым инвесторам за счет новых. Высший руководитель получает доходы от взносов всех участников. Принципиальным отличием финансовой пирамиды от реального бизнес-проекта является источник выплаты прибыли. Если сумма выплат прибыли стабильно превышает размер добавленной стоимости, обеспечиваемой данным бизнесом, то данный проект является пирамидой.
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