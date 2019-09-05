В Украине ввели в оброт новую монету

НБУ ввел в обращение новую памятную монету. Фото: НБУ

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "175 лет со времени основания Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко". С сегодняшнего дня ее вводят в оборот.

"Посвящена одному из старейших музыкальных учебных заведений в Украине и Европе, которое по результатам своей деятельности получило общегосударственное и международное признание. Появление и существование академии тесно связано с деятельностью музыкальных учебных заведений Львова, история которых восходит к XIX веку", - говорится в сообщении .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривна празднует день рождения

Монета номиналом 2 гривны, изготовлена ​​из нейзильбера. Ее тираж составляет 30 тыс. Штук. Масса - 12,8 г, а диаметр - 31 мм.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Земля-кормилица". Серебряная монета номиналом 10 гривен оснащена локальной позолотой. На аверсе монеты - сияющая фигура, которая держит корзину с золотым зерном. Также размещены вертикальные полосы, которые символизируют пашню и золотое зерно.