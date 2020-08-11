В Украине уничтожили 25 млрд грн: подробности

Утилизировали 6 млн банкнот номиналом 2 грн. Фото: pixabay.com

Нацбанк утилизировал изношенных банкнот на 25 млрд грн.

В частности, регулятор уничтожил 266 банкнот. Это на 58 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс служба НБУ.

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Больше всего изношенных купюр было номиналом 100 грн - почти 62 млн шт. Также утилизировали 6 млн банкнот номиналом 2 грн.

Украинцы "на руках" имеют 486 млрд грн. Из них банкноты - 483 млрд грн. Другое - монеты.

В Украине сокращается количество операций с наличностью. Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным платежам. В первом полугодии 2020-го количество безналичных операций достигло 86,1%.Их сумма составила 982,9 млрд грн, или 55,1% суммы всех операций с карточками. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составил 49,4%, сообщили в Нацбанке.