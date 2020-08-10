 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1143
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 495
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2187
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1332
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18738
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
4
0
6
7
8
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1134
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 495
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1620
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2187
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 477
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 12:22

Украинцы отказываются от наличных: подробности
4

  Комментировать

В первом полугодии 2020-го количество безналичных операций достигло 86,1% от всех операций.
Фото: НБУ
Треть от всех карт, которыми пользуются украинцы, бесконтактные и токенизированные.
В первом полугодии 2020-го количество безналичных операций достигло 86,1% от всех операций.
Более четырех пятых от всех терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

В Украине сокращается количество операций с наличностью. Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным платежам.

В первом полугодии 2020-го количество безналичных операций достигло 86,1%.Их сумма составила 982,9 млрд грн, или 55,1% суммы всех операций с карточками. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составил 49,4%, сообщили в Нацбанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лицо не в центре. Оплата не прошла": как получить наличные на кассе и купить товары без денег

Количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма - на 5%, по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Треть карт, которыми пользуются украинцы, бесконтактные и токенизированные. На 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов - до 340,6 тыс. Более четырех пятых терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

Приватбанк выпустил digital-карту, которая работает с помощью смартфона. На нее могут начислять пенсию, зарплату и стипендию. Оплачивать покупки или снять средства с digital-карты можно с помощью QR-кода или NFC на кассах или в терминалах, сообщили в банке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы отказываются от наличных: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет

Начал действовать антиукраинской языковой закон

Революционеры открыли музей

Почему львы боятся стульев

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Начались бои за Иловайск

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 163151
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 11934
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 8235
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
3
 Просмотров: 6984
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6732
Экономика
Украинцев предупредили о резком подорожании гречки
Украинцев предупредили о резком подорожании гречки Просмотров: 90
Ставки по депозитам снизились: что происходит с банковскими вкладами
Ставки по депозитам снизились: что происходит с банковскими вкладами Просмотров: 117
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 1809
Медицинская помощь при родах может подорожать втрое
Медицинская помощь при родах может подорожать втрое Просмотров: 261
Почему рискованно повышать зарплаты в условиях кризиса
Почему рискованно повышать зарплаты в условиях кризиса Просмотров: 297
Больше всего комментируют
2
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
1
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Голосов: 25034
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua