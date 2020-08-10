Украинцы отказываются от наличных: подробности

Фото: НБУ

В Украине сокращается количество операций с наличностью. Украинцы все больше отдают предпочтение безналичным платежам.

В первом полугодии 2020-го количество безналичных операций достигло 86,1%.Их сумма составила 982,9 млрд грн, или 55,1% суммы всех операций с карточками. В прошлом году за аналогичный период этот показатель составил 49,4%, сообщили в Нацбанке.

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Количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма - на 5%, по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Треть карт, которыми пользуются украинцы, бесконтактные и токенизированные. На 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов - до 340,6 тыс. Более четырех пятых терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

Приватбанк выпустил digital-карту, которая работает с помощью смартфона. На нее могут начислять пенсию, зарплату и стипендию. Оплачивать покупки или снять средства с digital-карты можно с помощью QR-кода или NFC на кассах или в терминалах, сообщили в банке.