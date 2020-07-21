Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения

Для перевыпуска или оформления новой цифровой карты не нужно ходить в банковские отделения. Это можно сделать через приложение "Приват24". Фото: Приватбанк

Приватбанк выпустил digital-карту, которая работает с помощью смартфона. На нее могут начислять пенсию, зарплату и стипендию.

Оплачивать покупки или снять средства с digital-карты можно с помощью QR-кода или NFC на кассах, или в терминалах, сообщили в банке.

Для перевыпуска или оформления новой цифровой карты не нужно ходить в банковские отделения. Это можно сделать через приложение "Приват24".

Оформить digital-карту может любой клиент Приватбанка без визита в отделение. Остальным придется подойти в ближайшее отделение Приватбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Лицо не в центре. Оплата не прошла": как получить наличные на кассе и купить товары без денег

Если пользоваться банкоматом с digital-картой, никто не сможет подсмотреть ваши данные. Также не смогут похитить средства с помощью мошеннических приемов. Например, специальных накладок в разъем для карты.

Приватбанк запустил новый метод оплаты покупок - FacePay24. То есть в магазине вы можете "платить лицом". FacePay24 нужно настроить в приложении Privat24. Для этого в меню выбрать "Настройки" и включить FacePay24.