В Украине уменьшился показатель средней зарплаты

Средняя зарплата в прошлом месяце составила 11 987 грн. Фото: pexels.com

Средняя зарплата украинцев за ноябрь 2020 года упала почти на 200 грн.

Средняя номинальная заработная плата в прошлом месяце составила 11 987 грн. Это на 1,5%, или на 187 грн меньше октябрьского показателя - 12 174 грн, передает РБК.

Самый высокий показатель зарплаты в ноябре зафиксирован в Киеве - 17 582 грн. Самый низкий составил 9615 грн - в Черниговской области. В целом эта цифра варьируется от 10 тыс. до 11 тыс. грн.

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Больше всего получают работники сферы "Информация и телекоммуникации" - 21 079 грн. Самые маленькие зарплаты в сфере "Временное размещение и организация питания" - 6331 грн.

Реальная зарплата в годовом измерении выросла на 8,1%, номинальная на 12,2%.

В 2021 году планируют увеличить заработные платы сотрудникам 23,6% работодателей.