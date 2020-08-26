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среда, 26 августа 2020 12:25

В Украине появились новые памятные 10 грн

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В обороте 26 августа появилась новая памятная монета "День памяти павших защитников Украины".

Монету посвятили героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщили в Национальном банке.

Автор: НБУ
  В центре монеты - поле подсолнухов. Издавна это один из символов украинской земли.
В центре монеты - поле подсолнухов. Издавна это один из символов украинской земли.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем.

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В центре монеты - поле подсолнухов. Издавна это один из символов украинской земли. Они сохранили жизнь многим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины. Большой подсолнух с перебитым стеблем олицетворяет раненого воина.

На обратной стороне монеты большой цветок подсолнечника символизирует Украину. Внизу лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа два изогнутые лепестки - Донецкая и Луганская области.

Нацбанк в обращение 3 августа выпустил новую памятную монету "Воздушных сил Вооруженных сил Украины" номиналом 10 грн. Монета появилась тиражом в 1 млн шт. Изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем. На ней изображен государственный герб и символы Воздушных сил ВСУ.

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Дата
26
августа

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