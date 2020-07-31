В Украине появится новая монета

Нацбанк в обращение выпустит новую памятную монету "Воздушных сил Вооруженных сил Украины" номиналом 10 грн.

Монета появится 3 августа 2020-го тиражом в 1 млн шт., передает пресс-служба НБУ.

Автор: НБУ На монете изображен государственный герб и символы воздушных сил ВСУ.

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Монета изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем. На ней изображен государственный герб и символы Воздушных сил ВСУ.

28 июля Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Древний город Дубно". На реверсе монеты вверху справа - герб города Дубно. На зеркальном фоне абриса Дубенского замка изображена композиция из самых интересных культовых сооружений города Дубно. Монета изготовлена ​​из нейзильбера. Ее номинал составляет 5 грн, тираж - 35 тыс. шт.