В Украине по-новому будут определять цену на газ

Больше не будет единой цены за газ. Фото: pexels.com

Единую цену на газ отменили после внедрения новых правил поставки газа в Украину и выхода из режима наложения специальных обязанностей.

"Каждый поставщик сам будет определять, по какой цене продавать газ своим клиентам. В свою очередь, бытовые потребители (физические лица) получили возможность свободно выбирать поставщика по уровню сервиса и тарифным планам", - говорится в сообщении Нафтогаза.

Эти правила вступили в силу 1 августа. Бытовые потребители Нафтогаза могут выбирать газовые тарифные планы.

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Сейчас доступен тариф "Месячный", согласно которому цену газа будут объявлять в начале каждого месяца поставки. В августе цена газа составляет 3,24 грн/куб. м с НДС, без стоимости доставки.

В середине августа можно будет выбрать тариф "Годовой" с фиксированной ценой на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС, без стоимости доставки.

В июне 2020 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги сократилась до 57,9 млрд грн. Это на 3,3% меньше по сравнению с апрелем. За коммуналку в июне украинцы уплатили 9,5 млрд грн, что составляет 123,6% начисленных за этот период сумм.