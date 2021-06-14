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понедельник, 14 июня 2021 16:21

В Украине откроют 40 российских супермаркетов

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В Украине откроют 40 российских супермаркетов
До конца года планируют открыть магазины еще в 40 городах Украины. Фото: mere

До конца июня в Николаеве заработает магазин Mere. Проект принадлежит российской сети "Светофор".

До конца года планируют открыть магазины еще в 40 городах Украины, пишет НВ.

В конце 2020 года в Николаеве открылся первый магазин Mere в Украине. Супермаркет работал в составе торгового центра "Амстор".

На следующей неделе запланировано открытие магазинов Mere в Белой Церкви, четырех магазинов в Днепропетровской области и одного в Черновцах.

Выходом Mere на украинский рынок и развитием сети занимается ООО "Альянстрейдсервис". Оно было зарегистрировано 18 июля 2019 года.

Бенефициаром компании является зарегистрированное в Минске ООО "НСКТрейд". Конечным бенефициаром этой компании указано основателя российской сети дискаунтеров "Светофор" Сергея Шнайдера.

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Российская сеть Светофор несколько лет развивается за пределами России под брендом Mere. Четыре ее магазина работают в Германии, новые открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. Также запланировано запустить магазины в Испании, Франции, Греции и Великобритании.

В Киеве подпольно торгуют российскими конфетами. Официально же продажа товаров российского производства в нашей стране запрещена. Они - под санкциями.

Встретить товар РФ можно на рынках, в переходах метро и маленьких магазинах. Зато в крупных супермаркетах российские конфеты практически не продаются.

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